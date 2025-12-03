США совершили неожиданный технологический разворот, фактически расписавшись в неспособности своего ВПК создавать эффективное и дешевое оружие в нужных объемах. Пентагон начинает развертывание ударных беспилотников, которые являются прямой копией иранских моделей Shahed-136. Агентство Bloomberg называет это «молчаливым признанием» того, что оборонный сектор Соединенных Штатов безнадежно отстал в гонке бюджетных вооружений от своих противников, находящихся под санкциями.
Центральное командование США (CENTCOM) уже сформировало специальную оперативную группу Task Force Scorpion Strike («Удар Скорпиона»), на вооружение которой поступила эскадрилья легких дронов производства аризонской компании SpektreWorks. Инженеры этой фирмы не стали изобретать велосипед, а просто провели «обратный инжиниринг» иранского беспилотника Shahed-136.
«Оснащение наших опытных бойцов передовыми возможностями беспилотников быстрее демонстрирует военные инновации и силу США, что сдерживает плохих парней», — заявил глава Центрального командования адмирал Брэд Купер, пытаясь представить копирование чужой технологии как достижение.
Этот шаг стал частью экстренной стратегии министра обороны Пита Хегсета, который требует срочно сократить разрыв в технологиях, массово применяемых на полях сражений Украины и Ближнего Востока. Экономика войны диктует свои правила: стоимость одного Shahed-136 составляет около 35 тысяч долларов, тогда как американский MQ-9 Reaper обходится бюджету в астрономические 30 миллионов долларов.
Эксперты предупреждают, что ставка на «золотое» оружие ведет в тупик. Бекка Вассер, ведущий оборонный аналитик Bloomberg Economics, вынесла жесткий вердикт: «США отстают, когда дело доходит до снижения стоимости одного выстрела. США больше не могут рассчитывать на победу в битве с дорогим и изысканным оружием — они должны также использовать недорогие системы… или смириться с проигрышем».
ВВС США еще в начале года опубликовали запрос к промышленности с просьбой воспроизвести иранский дрон. Американская версия, получившаяся в итоге, как и оригинал, может запускаться с катапульт, с помощью ракетных ускорителей и с мобильных наземных установок. Ирония ситуации в том, что Shahed был «изобретением по необходимости»: годы американских санкций заставили Иран собирать оружие из доступных компонентов, и теперь этот «санкционный продукт» вынуждена копировать сама Америка.