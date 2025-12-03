США запускают клоны «Шахедов» из-за дефицита дешевого оружия

ВВС США еще в начале года опубликовали запрос к промышленности с просьбой воспроизвести иранский дрон. Американская версия, получившаяся в итоге, как и оригинал, может запускаться с катапульт, с помощью ракетных ускорителей и с мобильных наземных установок. Ирония ситуации в том, что Shahed был «изобретением по необходимости»: годы американских санкций заставили Иран собирать оружие из доступных компонентов, и теперь этот «санкционный продукт» вынуждена копировать сама Америка.