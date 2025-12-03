Депутаты Верховной рады подняли себе выплаты в три раза

«В принятом сегодня проекте госбюджета-2026 есть пункт о том, чтобы “народному депутату Украины возмещаются расходы связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере трёх месячных заработных плат народного депутата Украины, которые не подлежат налогообложению”, — говорится в материале. Ранее эти выплаты состояли из одной зарплаты.
Напомним, 3 декабря украинский парламент утвердил во втором чтении проект бюджета на 2026 год, который предполагает дефицит в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В проекте дефицит запланирован на уровне 18,5% ВВП. Решение было принято большинством в 257 голосов депутатов в ходе заседания, однако процесс голосования сопровождался протестными выкриками «Позор» со стороны отдельных парламентариев.
