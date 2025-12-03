Экс-генсека дипслужбы ЕС Саннино уволили из Еврокомиссии

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный секретарь дипслужбы ЕС Стефано Саннино, проходящий в числе обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза, отправлен в отпуск с последующим увольнением из Еврокомиссии (ЕК) по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.