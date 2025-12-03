Снова ждет: Зеленский рассказал, что рассчитывает на новые встречи в США

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, которого после переговоров в Москве не встретили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель Affinity Partners Джаред Кушнер, снова рассчитывает на визиты в США и уверен, что информация об этом появится в ближайшее время.
«Готовим встречи в США… Ждем новостей в ближайшие дни относительно таких встреч, контактов, переговоров», — сказал бывший комик в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что представители США не давали обещаний Москве ехать в Киев и говорили лишь о намерении вернуться домой. Как позже стало известно, после этого самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа вылетел из России и приземлился в аэропорту во Флориде.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал пятичасовые переговоры результативными. Он подчеркнул, что российская и американская стороны подробно разобрали ряд инициатив Вашингтона по ситуации на Украине.