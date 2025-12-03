Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокопоставленный чиновник Евросоюза подал в отставку, утверждает Euractiv

Высокопоставленный чиновник дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино подал в отставку, утверждает euractiv.

Высокопоставленный чиновник дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино подал в отставку, утверждает euractiv.com.

Чиновник подозревается в коррупции. Его допросили о периоде, когда он был генсеком службы.

Обыски проводились в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. Бывшая руководительница дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и Саннино допросили, после чего, по данным итальянских СМИ, отпустили, поскольку усомнились, что они попытаются скрыться от правосудия.

Читайте материал «Часть Кубы осталась без электричества».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше