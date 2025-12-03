Высокопоставленный чиновник Евросоюза подал в отставку, утверждает Euractiv

Высокопоставленный чиновник дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино подал в отставку, утверждает euractiv.com.
Чиновник подозревается в коррупции. Его допросили о периоде, когда он был генсеком службы.
Обыски проводились в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. Бывшая руководительница дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и Саннино допросили, после чего, по данным итальянских СМИ, отпустили, поскольку усомнились, что они попытаются скрыться от правосудия.
