ВМС Румынии уничтожили используемый Украиной морской дрон Sea Baby

В тот же день в соцсети X новостной аккаунт Clash Report опубликовал видео ударов по этим судам. На записи было видно, что оба танкера получили серьезные повреждения и были фактически выведены из строя. Clash Report сообщил, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами Украины. Анонимный источник CNN в украинских силах безопасности подтвердил причастность страны к этим атакам.