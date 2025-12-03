Сибига: Украина не пойдет на компромиссы по территориальным вопросам

Сибига утверждает, что делегация Украины уже провела консультации со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом по итогам его встречи с Владимиром Путиным в Кремле. По словам министра, Вашингтон считает, что переговоры с российской стороной «имели положительное значение» для мирного урегулирования.
«Вашингтон пригласил украинскую делегацию продолжить переговоры в Америке в ближайшем будущем», — добавил Сибига.
Глава дипведомства добавил, что ряд «чувствительных вопросов» в переговорах сейчас «вынесены за скобки» и оставлены на «рассмотрение лидеров».
Ранее политолог заявил, что после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом Москва послала Киеву жёсткий сигнал — если ВСУ не прекратят атаковать русские танкеры, одесские порты будут просто уничтожены. Экспет также отметил, что Кремль не считает украинскую власть легитимной, поэтому любые соглашения будут формальными, а реальные решения примут только Россия и США.
