Сибига: Украина не пойдет на компромиссы по территориальным вопросам

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что при обсуждении мирного урегулирования Киев отвергает компромиссы по суверенитету и изменениям границ. Такое заявление прозвучало в беседе с журналистами после встречи с главами МИД стран НАТО в Брюсселе.

Источник: Life.ru

«Никаких компромиссов по украинскому суверенитету, никакого силового изменения границ — это поддержали главы МИД стран НАТО», — заявил журналистам Сибига после встречи в Брюсселе.

Сибига утверждает, что делегация Украины уже провела консультации со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом по итогам его встречи с Владимиром Путиным в Кремле. По словам министра, Вашингтон считает, что переговоры с российской стороной «имели положительное значение» для мирного урегулирования.

«Вашингтон пригласил украинскую делегацию продолжить переговоры в Америке в ближайшем будущем», — добавил Сибига.

Глава дипведомства добавил, что ряд «чувствительных вопросов» в переговорах сейчас «вынесены за скобки» и оставлены на «рассмотрение лидеров».

Ранее политолог заявил, что после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом Москва послала Киеву жёсткий сигнал — если ВСУ не прекратят атаковать русские танкеры, одесские порты будут просто уничтожены. Экспет также отметил, что Кремль не считает украинскую власть легитимной, поэтому любые соглашения будут формальными, а реальные решения примут только Россия и США.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

