Ранее политолог заявил, что после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом Москва послала Киеву жёсткий сигнал — если ВСУ не прекратят атаковать русские танкеры, одесские порты будут просто уничтожены. Экспет также отметил, что Кремль не считает украинскую власть легитимной, поэтому любые соглашения будут формальными, а реальные решения примут только Россия и США.