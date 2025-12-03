ФРГ инвестирует 35 млрд евро в создание архитектуры космической безопасности, заявил Мерц

При этом он подчеркнул, что в стране существует министерство научных исследований, технологий и космоса. «У нас есть это министерство, и мы также наладили контакты с отраслями промышленности, секторами и отдельными компаниями. Кроме того, мы будем инвестировать в будущие технологии космических полетов, используя государственные средства», — констатировал канцлер ФРГ. Он также упомянул конференцию Совета министров Европейского космического агентства, прошедшую в конце ноября в Бремене. «В настоящее время на следующий этап выделено более 5 млрд евро на проекты, и это свидетельствует о том, что мы крайне серьезно относимся к этой программе и рассматриваем наши возможности в области безопасности и обороны в таком масштабе», — резюмировал Мерц.