«Ну, не сложное желание»: Путин пообещал исполнить новогоднюю мечту 5-летнего мальчика

Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной новогодней акции «Елка желаний». Во время мероприятия глава государства удивился, когда достал шар с мечтой пятилетнего Тимура из Ханты-Мансийского автономного округа.
Оказалось, что мальчик хочет попробовать себя в роли инспектора дорожно патрульной службы. Услышав это, российский лидер удивился и пообещал, что это желание обязательно будет исполнено.
«Давайте вот… Мечтаю попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Господи! Ну… не сложное желание», — прочитал он записку и прокомментировал её с улыбкой.
Президент выразил надежду, что Тимур будет проявлять одинаковое уважение ко всем участникам дорожного движения.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году Путин, как и во все предыдущие годы существования акции, выполнит три детских желания в рамках программы «Елка желаний».
Как известно, в среду 3 декабря президент России посетил московский форум «Мы вместе». Во время мероприятия он выступил с речью, пообщался с волонтёрами и вместе с ними принял участие в акции «Ёлка желаний».
Во время того же визита на форум президент России отметил роль волонтёров. Он подчеркнул, что людей, занимающихся добровольчеством, по всему миру объединяет одно — искреннее стремление помогать другим.
В прошлом году в рамках этой акции президент исполнил желание школьницы из Донецкой Народной Республики Арины Порхал. Девочка смогла побывать в Санкт Петербурге. 7 января Путин лично позвонил Арине, чтобы узнать о её поездке. Она рассказала, что сходила на «Щелкунчика», посмотрела ледовое шоу, посетила Царское село и увидела Мариинский дворец.
Напомним, в этом году в России наступят самые длинные новогодние праздники за последние 12 лет. Отмечается, что в Госдуме назвали точное количество дней, которые будут отдыхать россияне. Подчеркивается, что граждане РФ должны будут выйти на работу только 12 января.
Многие россияне предпочитают использовать эти длинные выходные как дополнительный отпуск. Вместо того чтобы оставаться дома, они активно бронируют билеты и отели, чтобы отправиться в путешествия. Это приводит к значительному росту цен на транспорт и проживание в популярных туристических направлениях.