«Ну, не сложное желание»: Путин пообещал исполнить новогоднюю мечту 5-летнего мальчика

Напомним, в этом году в России наступят самые длинные новогодние праздники за последние 12 лет. Отмечается, что в Госдуме назвали точное количество дней, которые будут отдыхать россияне. Подчеркивается, что граждане РФ должны будут выйти на работу только 12 января.