США хотят развернуть производство копий иранских дронов Shahed-136

Ирония ситуации заключается в том, что Shahed-136 изначально был ответом Ирана на санкции, вынудившие создавать оружие из доступных компонентов. Теперь же ВВС США сами обратились к промышленности с просьбой воспроизвести эту модель. Американская версия, как и оригинал, может запускаться различными способами, включая катапульты и мобильные установки.