В агентстве отметили, что такой шаг можно расценить как молчаливое признание отставания американского ВПК в разработке недорогого и массового оружия, в то время как страны под санкциями в этой гонке вырываются вперёд.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) уже создало специальную оперативную группу под названием Task Force Scorpion Strike («Удар Скорпиона»). Её оснастили партией лёгких беспилотников от аризонской компании SpektreWorks. Инженеры фирмы провели реверс-инжиниринг иранского дрона, фактически скопировав его конструкцию.
Глава Центрального командования адмирал Брэд Купер в своём заявлении попытался преподнести это как инновацию, заявив, что оснащение опытных подразделений передовыми дронами позволяет быстрее демонстрировать военные возможности США и сдерживать противников.
Данная инициатива стала частью срочной стратегии министра обороны Пита Хегсета, направленной на то, чтобы ликвидировать технологический разрыв, ставший очевидным в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Логику диктует экономика современной войны: стоимость одного иранского Shahed-136 составляет порядка 35 тысяч долларов, тогда как производство американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper обходится в десятки миллионов.
«США отстают, когда дело доходит до снижения стоимости одного выстрела. США больше не могут рассчитывать на победу в битве с дорогим и изысканным оружием — они должны также использовать недорогие системы… или смириться с проигрышем», — заключила Вассер.
Ирония ситуации заключается в том, что Shahed-136 изначально был ответом Ирана на санкции, вынудившие создавать оружие из доступных компонентов. Теперь же ВВС США сами обратились к промышленности с просьбой воспроизвести эту модель. Американская версия, как и оригинал, может запускаться различными способами, включая катапульты и мобильные установки.
Ранее Россия и Китай заявили о необходимости усиливать совместную работу по предотвращению гонки вооружений в космосе. По итогам встречи стороны обменялись оценками текущей обстановки и подтвердили, что готовы продолжать активное взаимодействие для предотвращения ПГВК — гонки вооружений в космическом пространстве.
