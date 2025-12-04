Зеленский захотел надавить на Россию для урегулирования конфликта

Ранее экс-комик заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов займутся организацией встречи с представителями президента США Дональда Трампа. По его словам, подготовка начнётся после их визита в Брюссель, где они проведут консультации с европейскими советниками по нацбезопасности. Зеленский при этом не раскрыл состав делегации и дата её визита в США.