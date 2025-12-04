Зеленский захотел надавить на Россию для урегулирования конфликта

«Сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и надо имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию. Именно от такой комбинации всё зависит — конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора», — заявил Зеленский.
По его словам, «оба компонента работают на мир».
Он добавил, что урегулирование конфликта возможно только при учёте интересов Украины. После возвращения американской делегации из Москвы Киев намерен продолжить переговоры с командой президента США Дональда Трампа. Последние встречи, утверждает киевский главарь, прошли результативно.
Ранее экс-комик заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов займутся организацией встречи с представителями президента США Дональда Трампа. По его словам, подготовка начнётся после их визита в Брюссель, где они проведут консультации с европейскими советниками по нацбезопасности. Зеленский при этом не раскрыл состав делегации и дата её визита в США.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.