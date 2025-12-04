Курская область, 4 декабря.
Российские войска отразили контратаку 225-го штурмового полка ВСУ в районе Андреевки. Сейчас СБУ проверяет как это, так и другие подразделения. Бойцы группировки «Север» ВС РФ продвинулись на нескольких участках этого направления. Кроме того, вблизи Курской области уничтожены выявленные цели. Артиллеристы и дроноводы нанесли удары у Искрисковщины. Это село находится в километре от государственной границы.
Запорожская область, 4 декабря.
В Запорожской области освобождено Червоное. Оно расположено недалеко от Гуляйполя. Флаг России над селом водрузили бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии. Противник здесь был окружён, а приказа на выход так и не поступило.
— Из Червоного можно двигаться на юг — в сторону села Марфополь, расположенного на трассе, ведущей в Гуляйполе с юго-востока. Его освобождение позволит выйти на город с нового направления и взять его в полукольцо, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.
Донецкая Народная Республика, 4 декабря.
Армия России штурмует Гришино. Юго-восточная окраина населённого пункта уже под контролем наших войск. Также противника уничтожают в Димитрове (Мирнограде).
— Мы должны либо вывести контингент из Мирнорада, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов, — сообщил Bild один из украинских боевиков.
Расчёт ЗРК «Стрела-10» группировки «Центр» уничтожает дроны ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / mod_russia.
Он же утверждает, что сил и средств для атаки уже нет. В общей сложности в Димитрове могут находиться в окружении около 1000 человек. Из соседнего Красноармейска (Покровска) остатки украинских формирований пытаются покинуть город без сопротивления.
— Там могут оставаться очаговые сопротивления: где-то по подвалам какие-то вэсэушники прячутся. Возможно, они без связи и не владеют объективной обстановкой. Были замечены попытки выйти под видом гражданских. Переодевались. Не в женские платья, но тем не менее пытались так выйти — были выявлены и переданы в плен, — рассказал военкор Павел Кукушкин.
Бои продолжаются за Северск. Снабжение ВСУ здесь уже идёт через поля, так как все основные дороги под контролем ВС РФ. На этом же участке фронта идёт сражение за Свято-Покровское.
Румыния защищает Чёрное море.
Военно-морские силы Румынии уничтожили украинский морской дрон Sea Baby. Он дрейфовал в сторону Констанцы, где находится порт.
— Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию выявленного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской беспилотник был уничтожен методом контролируемого подрыва, — сообщили в Министерстве обороны Румынии.
Ранее украинские безэкипажные катера атаковали гражданские суда в Чёрном море. После этого президент России Владимир Путин пригрозил оставить Украину без выхода к водоёму.
— Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе, — заявил глава государства.
Чтобы Украина лишилась Чёрного моря, требуется взять Одесскую и Николаевскую области.
Переговоры: США ставят Киеву условия.
После переговоров Москвы и Вашингтона глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинскую делегацию пригласили в США для продолжения урегулирования, однако уже есть условия.
— Со стороны Киева не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета Украины и никаких принудительных изменений границ — эту позицию поддержали главы министерств иностранных дел стран НАТО, — сказал Сибига.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор дал свою оценку переговорам. По его мнению, президенту США уже не интересна Украина и он занял сторону победителя — России. А сам визит американских чиновников в Москву — это тревожный сигнал для Киева, поэтому им необходимо принять мирный план Вашингтона.
Активы России: ЕС предлагает «репарационный заём».
В Брюсселе продолжают искать способ, как забрать российские замороженные активы. Новую схему под названием «репарационный заём» предложила Урсула фон дер Ляйен.
— Мы будем использовать денежные остатки, полученные от мобилизованных российских активов в Европейском союзе. Мы предлагаем охватить все финансовые учреждения, у которых накопились такие денежные остатки. Эти учреждения должны будут перевести эти средства в инструмент репарационного займа. Иными словами, мы берём эти денежные остатки, предоставляем их Украине как заём, — предложила председатель Европейской комиссии.
Украине нужно будет вернуть средства, но из полученных репараций, однако сейчас вопрос выплат со стороны Москвы не обсуждается и в соглашении такого пункта может не быть. По её словам, в случае если «репарационный заём» будет одобрен, то деньги пойдут в бюджет киевского режима, а также на военную помощь.