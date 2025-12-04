Путин отправляется в Индию на встречу с Моди

Россия остается важным поставщиком энергоресурсов в Индию, заявляли в Кремле. Песков отмечал, что Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли. В Кремле подчеркивали, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, а в вопросах поставки российской нефти необходимо принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды. Вместе с тем, как отмечал Песков, тема американских пошлин остается вопросом двусторонних отношений США и Индии, Москва не может и не будет вмешиваться в эти отношения.