Песчаная буря накрыла шахту в Австралии

Шахтер Лахлан Маркант, попавший вместе со своими коллегами в бурю, описал ее так: «Она напомнила нам Улуру (скала высотой 348 м в Северной территории Австралии. — Прим. БЕЛТА), одни только ее размер и ширина чего стоят. Она просто на нас летела».