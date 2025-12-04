Ричмонд
Песчаная буря накрыла шахту в Австралии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские шахтеры, возвращаясь с работы на багги, попали в песчаную бурю в пустыне Танами в Северной территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеоролик, опубликованный в австралийском издании британской газеты Guardian.

«В воскресенье во второй день подряд песчаная буря пронеслась над одним из крупнейших подземных золотых рудников Австралии в отдаленной пустыне Танами», — говорится в сообщении Guardian.

Шахтер Лахлан Маркант, попавший вместе со своими коллегами в бурю, описал ее так: «Она напомнила нам Улуру (скала высотой 348 м в Северной территории Австралии. — Прим. БЕЛТА), одни только ее размер и ширина чего стоят. Она просто на нас летела».

Никто из шахтеров не пострадал.

Засушливый климат пустыни способствует возникновению песчаных бурь, а в некоторых регионах такие бури происходят ежемесячно. -0-