Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве прошла очень хорошо.

«У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

