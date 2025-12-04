Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба: В 2026 году Украину неизбежно потеряет ещё больше людей и территорий

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна потеряла много людей в 2025 году, а в 2026 году потеряет ещё больше людей и территорий. У Киева недостаточно сил для изменения «траектории войны», уверен политик.

Источник: Life.ru

«В 2026-м Украина потеряет ещё больше людей и территорий, а сил для изменения “траектории войны” у неё недостаточно», — считает экс-глава МИД Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что конфликт будет продолжаться много лет, если стороны не заключат соглашение, которое, по его словам, «всем не понравится». При этом он считает, что Украину ожидает «тактическое поражение, но стратегическая победа». Кулеба добавил, что стране предстоит признать «очень тяжёлую правду», однако это позволит построить будущее.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.