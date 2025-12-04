Кулеба: В 2026 году Украину неизбежно потеряет ещё больше людей и территорий

«В 2026-м Украина потеряет ещё больше людей и территорий, а сил для изменения “траектории войны” у неё недостаточно», — считает экс-глава МИД Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что конфликт будет продолжаться много лет, если стороны не заключат соглашение, которое, по его словам, «всем не понравится». При этом он считает, что Украину ожидает «тактическое поражение, но стратегическая победа». Кулеба добавил, что стране предстоит признать «очень тяжёлую правду», однако это позволит построить будущее.
