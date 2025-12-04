Ричмонд
Трамп заявил, что переговоры Путина с Уиткоффом прошли успешно

Переговоры между Россией и США длились около пяти часов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя, Джареда Кушнера, с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли крайне успешно.

«У президента Путина вчера была очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», — заявил Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Как известно, сами переговоры длились около пяти часов и затронули различные варианты урегулирования ситуации на Украине. При этом некоторые предложения со стороны Америки признаны приемлемыми для России, другие — нет.

Ранее в Кремле заявили, что Вашингтон передал Москве четыре дополнительных документа, связанных с мирным урегулированием конфликта на Украине. По словам Юрия Ушакова, помощника президента РФ, российские власти сейчас внимательно изучают эти материалы. Он также отметил, что контакты между двумя странами продолжаются.

