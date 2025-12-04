Трамп заявил, что переговоры Путина с Уиткоффом прошли успешно

Ранее в Кремле заявили, что Вашингтон передал Москве четыре дополнительных документа, связанных с мирным урегулированием конфликта на Украине. По словам Юрия Ушакова, помощника президента РФ, российские власти сейчас внимательно изучают эти материалы. Он также отметил, что контакты между двумя странами продолжаются.