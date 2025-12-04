Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета Россия — НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет Россия — НАТО, созданный в 2002 году, официально упразднен. По его словам, это решение отражает переход к созданию «европейской безопасности против России». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это, отметив, что с врагами советов быть не может. Ранее США рассматривали возможность возобновления работы совета в рамках мирного урегулирования по Украине, но в Кремле заявили, что на сегодня политическая ситуация не позволяет это сделать.