Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета Россия — НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет Россия — НАТО, созданный в 2002 году, официально упразднен. По его словам, это решение отражает переход к созданию «европейской безопасности против России». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это, отметив, что с врагами советов быть не может. Ранее США рассматривали возможность возобновления работы совета в рамках мирного урегулирования по Украине, но в Кремле заявили, что на сегодня политическая ситуация не позволяет это сделать.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Совет Россия — НАТО был упразднен. Об этом он заявил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран альянса.
«Среди официальных решений, пожалуйста, обратите внимание на заявление генерального секретаря о том, что Совет Россия — НАТО больше не существует. И основополагающего акта Россия — НАТО больше нет», — приводит его слова Wiadomości.
Сикорский заявил, что этого добивалось правительство Польши, а институт создавался, когда европейская безопасность создавалась с Россией, но «эти времена прошли».
«Сегодня мы создаем европейскую “безопасность против России”. И это нашло свое институциональное выражение», — сказал глава МИД Польши.
Это заявление прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«НАТО радостно объявило о ликвидации Совета Россия-НАТО. Должен признать, что разделяю их восторг. НАТО — наш враг. О каком “совете” вообще идет речь? Есть только один способ поступать с врагами. Как сказал Горький: “Если враг не сдается, его уничтожают”, — написал он в социальной сети X.
Предложение США.
В мае агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Вашингтон предложил возобновить замороженную работу в рамках Совета Россия — НАТО между Москвой и представителями блока. Собеседник агентства отметил, что США предложили такой вариант в рамках процесса по мирному урегулированию на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что в РФ таких предложений официально не получали.
«Вы знаете, надо понять, о чем идет речь, мне кажется, сначала, потому что я не видела никаких ни официальных заявлений, ни каких-то конкретных предложений, ничего такого не видела», — сказала она.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержательных предложений от США по возобновлению работы Совета Россия — НАТО не поступало, а о такой концепции трудно говорить в нынешних геополитических реалиях.
«Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счет не было. Насколько я понимаю, речь идет о рассуждениях в СМИ. Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства и какого-то диалога в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Россией — трудно об этом говорить, безусловно», — заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что вопросы безопасности в Европе «конечно же, нужно обсуждать».
«И делать это нужно начинать как можно скорее», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Совет Россия — НАТО был создан в мае 2002 года как площадка для согласования позиций по ключевым вопросам безопасности и потенциального перевода отношений на более высокий уровень вплоть до тесного партнерства.
После 2014 года альянс заморозил практическое сотрудничество с Москвой, оставив лишь ограниченный политический диалог. Заседания проходили все реже, и в последние годы работа совета фактически сошла на нет и была заморожена.
С началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года государства НАТО объявили, что больше не рассматривают Россию как партнера.