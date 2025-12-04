Ричмонд
Трамп анонсировал новые удары по наркокартелям в Латинской Америке

Удары американских военных по наземным целям наркокартелей в Латинской Америке начнутся в скором времени. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Источник: Газета.Ру

«Мы собираемся очень скоро начать на суше», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

