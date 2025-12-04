Трамп назвал хорошей встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Напомним, накануне состоялись продолжительные переговоры президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи, продлившейся порядка пяти часов, стало обсуждение мирных инициатив по урегулированию украинского кризиса. Стороны детально рассмотрели предложения, представленные США, в том числе затрагивающие территориальные вопросы. Москва расценила ряд предложений в качестве потенциальной основы для дальнейшего диалога, другие инициативы в Кремле сочли неприемлемыми. В итоге стороны договорились продолжить рабочие контакты по этому вопросу. При этом возможность проведения саммита лидеров решено отложить до тех пор, пока на переговорном треке не появятся конкретные практические результаты.