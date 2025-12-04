Ричмонд
Трамп назвал хорошей встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер провели хорошу встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Заявление главы Белого дома прозвучало во время беседы с журналистами.

Источник: Life.ru

«Я могу сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным», — сказал Трамп.

При этом республиканец отказался прогнозировать возможные результаты вчерашних переговоров.

Напомним, накануне состоялись продолжительные переговоры президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи, продлившейся порядка пяти часов, стало обсуждение мирных инициатив по урегулированию украинского кризиса. Стороны детально рассмотрели предложения, представленные США, в том числе затрагивающие территориальные вопросы. Москва расценила ряд предложений в качестве потенциальной основы для дальнейшего диалога, другие инициативы в Кремле сочли неприемлемыми. В итоге стороны договорились продолжить рабочие контакты по этому вопросу. При этом возможность проведения саммита лидеров решено отложить до тех пор, пока на переговорном треке не появятся конкретные практические результаты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

