Германия начинает развертывать систему противоракетной обороны Arrow 3, приобретенную у Израиля

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду Германия ввела в эксплуатацию первые элементы высокотехнологичной системы противоракетной обороны Arrow 3, которую она закупает у Израиля, стремясь укрепить свою противовоздушную оборону, сообщает агентство Associated Press.

Arrow 3 предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия. Первая часть системы была введена в строй на базе Шенвальде к югу от Берлина, в дальнейшем к ней присоединятся новые объекты.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что с появлением новой системы Германия впервые получает возможности раннего предупреждения и защиты от баллистических ракет большой дальности.

«С этой стратегической возможностью, которая уникальна среди наших европейских партнеров, мы укрепляем нашу центральную роль в сердце Европы», — сказал Писториус в заявлении.

Германия и Израиль подписали соглашение о покупке системы в сентябре 2023 года, через несколько недель после того, как Израиль получил одобрение США на сделку. Оно было необходимо, поскольку система разрабатывалась совместно с Соединенными Штатами.

Министерство обороны Германии оценивает общую стоимость проекта в $4,4 млрд. Германия намерена интегрировать систему в более широкие усилия НАТО и Европы по противовоздушной обороне.

Израиль уже давно опирается на многоуровневую систему противоракетной обороны, включая Arrow, для защиты населенных пунктов по всей стране. -0-

