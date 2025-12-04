Трамп отказался прогнозировать результаты встречи Путина и Уиткоффа: Для танго нужны двое

Россия дала неоднозначную оценку предложениям: часть из них может стать основой для диалога, другая часть — неприемлема. Несмотря на это, стороны согласились продолжить диалог на рабочем уровне. Вопрос о встрече на высшем уровне был отложен до появления конкретных результатов на переговорах.