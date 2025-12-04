Трамп отказался прогнозировать результаты встречи Путина и Уиткоффа: Для танго нужны двое

Трамп подчеркнул, что заранее оценить результаты переговоров невозможно, отметив: «для танго нужны двое». Он также отметил, что Соединённые Штаты продолжают вырабатывать положительные решения в диалоге с представителями Украины.
Напомним, вчерашние многочасовые переговоры в Кремле между Путиным и Уиткоффом были посвящены поиску путей урегулирования вокруг Украины. За пять часов стороны обсудили комплекс американских мирных инициатив, включая чувствительные территориальные аспекты.
Россия дала неоднозначную оценку предложениям: часть из них может стать основой для диалога, другая часть — неприемлема. Несмотря на это, стороны согласились продолжить диалог на рабочем уровне. Вопрос о встрече на высшем уровне был отложен до появления конкретных результатов на переговорах.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.