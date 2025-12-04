Австралия обещает Украине дополнительную военную поддержку

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия предоставит Украине еще около $62,5 млн, в виде военной помощи, об этом пишет газета The Guardian.
Министр обороны Ричард Марлс и министр иностранных дел Пенни Вонг объявили об этом плане в среду утром, заявив, что общий объем поддержки Украины со стороны Австралии превысил $1,1 млрд с начала конфликта.
В ближайшие недели Украина получит последний транш из 49 танков M1A1 Abrams, переданных Австралией. Украине также поставят радары для средств противовоздушной обороны и боеприпасы на около $28,3 млн. Дополнительно власти выделят около $1,3 млн на беспилотники. -0-