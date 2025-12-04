Трамп: Киеву следовало раньше идти на сделку по урегулированию

«Я говорил: “У вас нет козырей”, — отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале. “Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования”, — добавил Трамп. “Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них”, — подчеркнул он, имея в виду украинские власти.