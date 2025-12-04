Трамп: Киеву следовало раньше идти на сделку по урегулированию

«Я говорил: “У вас нет козырей”, — отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале. “Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования”, — добавил Трамп. “Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них”, — подчеркнул он, имея в виду украинские власти.
На упомянутой встрече в феврале американский лидер пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию. Глава вашингтонской администрации тогда подчеркнул, что у Украины «нет козырей» в конфликте, а Зеленский не мог бы быть «крутым парнем» без поддержки США.
Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.
30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.
3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером — зятем Трампа. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.