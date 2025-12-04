Трамп: Уиткофф и Кушнер убедились, что РФ хочет разрешить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер пришли к определённым выводам после визита в Москву. Республиканец заявил, что его спецпосланник и зять увидели в диалоге с российской стороной заинтересованность в разрешении конфликта на Украине.