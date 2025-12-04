Трамп: Уиткофф и Кушнер убедились, что РФ хочет разрешить украинский конфликт

По словам Уиткоффа и Кушнера, Москва хотела бы урегулировать конфликт как можно скорее. Именно такое мнение сложилось у эмиссаров США по итогам встречи в российской столице. Таким образом, хозяин Белого дома публично озвучил оценку, которую его доверенные лица дали позиции России после личных контактов.
«Он (российский президент Владимир Путин — Прим. Life.ru.) хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление», — заявил Трамп в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер провели хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. При этом республиканец отказался прогнозировать возможные результаты вчерашних переговоров. Напомним, накануне в Кремле прошли продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.