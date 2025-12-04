Трамп назвал Сомали кучкой убивающих друг друга людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сомали не может называться страной. Такой вывод он сделал на основании обстановки в этом государстве.
«Посмотрите на их страну. Посмотрите, в каком ужасном состоянии она находится. Это даже не страна, это просто люди, которые ходят и убивают друг друга», — сказал американский лидер во время мероприятия в Белом доме.
При этом он призвал «вышвырнуть из страны» конгрессвумен Ильхан Омар, мотивируя это сомалийским происхождением женщины.
Накануне издание NYT информировало, что Трамп инициировал масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Также сообщалось, что США приостановили прием заявлений о миграции из 19 стран, в этом списке есть и Сомали.
