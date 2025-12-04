AP: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Умеровым 4 декабря в Майами

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер, 4 декабря проведут переговоры с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомлённые источники.
По их данным, встреча состоится в Майами, штат Флорида. Другие подробности пока не раскрываются.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры его спецпосланника и зятя с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли крайне успешно.
Напомним, вечером 2 декабря российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером. Одной их ключевых тем обсуждения стало урегулирование ситуации на Украине, а сами переговоры продолжались около пяти часов. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, речь шла о содержании предложений из четырёх документов, связанных с американским мирным планом.