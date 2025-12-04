Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря в Майами

По данным журналистов, переговоры пройдут в Майами, штат Флорида. Подробности предстоящей встречи не уточняются. Ранее Владимир Зеленский заявил, что в переговорах также может принять участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Напомним, накануне Уиткофф и Кушнер были в Москве, где состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой стало украинское урегулирование. Трамп назвал встречу хорошей, но отказался прогнозировать возможные результаты переговоров.
Предыдущая встреча представителей США и Украины также прошла во Флориде 30 ноября. Со стороны Штатов в ней также участвовал госсекретарь Марко Рубио.
