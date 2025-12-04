Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря в Майами

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 4 декабря в Майами встретятся с секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным журналистов, переговоры пройдут в Майами, штат Флорида. Подробности предстоящей встречи не уточняются. Ранее Владимир Зеленский заявил, что в переговорах также может принять участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Напомним, накануне Уиткофф и Кушнер были в Москве, где состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой стало украинское урегулирование. Трамп назвал встречу хорошей, но отказался прогнозировать возможные результаты переговоров.

Предыдущая встреча представителей США и Украины также прошла во Флориде 30 ноября. Со стороны Штатов в ней также участвовал госсекретарь Марко Рубио.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше