Трамп: Украине следовало раньше заключить мирную сделку

Ситуация с урегулированием конфликта складывается не в пользу Киева. Властям Украины следовало заключить мирную сделку ещё в феврале. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

Хозяин Белого дома напомнил, что он говорил Владимиру Зеленскому об отсутствии «козырей». По его мнению, февраль 2025 года лучше всего подходил для окончания конфликта.

«Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», — отметил Трамп.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что при обсуждении мирного урегулирования Киев отвергает компромиссы по суверенитету и изменениям границ. По его утверждениям, делегация Украины уже провела консультации со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

