Трамп: Украине следовало раньше заключить мирную сделку

Хозяин Белого дома напомнил, что он говорил Владимиру Зеленскому об отсутствии «козырей». По его мнению, февраль 2025 года лучше всего подходил для окончания конфликта.
«Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», — отметил Трамп.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что при обсуждении мирного урегулирования Киев отвергает компромиссы по суверенитету и изменениям границ. По его утверждениям, делегация Украины уже провела консультации со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.