AP: Уиткофф и зять Трампа собрались на встречу с Умеровым в Майами

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома.

Встреча должна пройти в Майами.

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с ведущим переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами для дальнейших переговоров», — говорится в материале. По словам источника, встреча станет продолжением ранее начатого диалога, однако ее содержание остается непубличным.

Накануне Уиткофф и Кушнер встречались с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры, прошедшие в Кремле и продолжавшиеся около пяти часов, стали самым длительным за последний год раундом контактов представителей США с президентом России. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча носила полезный, конструктивный и весьма содержательный характер. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, охарактеризовал итоги переговоров как продуктивные, напоминает телеканал 360.

