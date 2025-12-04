Против России ввели почти 31 тысячу санкций

В июне этого года Генассамблея ООН провозгласила 4 декабря Международным днем борьбы с односторонними санкциями. Документ содержит призыв воздерживаться от любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву, уставу ООН и препятствуют полному достижению цели экономического и социального развития, сообщается на сайте организации.
По состоянию на 3 декабря 2025 года против России другими странами введено более 30 700 неторговых санкций (не считая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них чуть более 92% приходится на санкции, введенные с конца февраля 2022 года.
Больше всего ограничений по-прежнему приходится на США — 24,1% от всех введенных странами мер, или 7420. В тройку также вошли Канада с долей в 12,9% (3980) и Швейцария с долей в 11,8% (3615).
Следом расположился ЕС, сохранивший за собой четвертое место. С учетом 19-го пакета, объединение ввело против России 3141 ограничение (10,2%). За ним идут Норвегия — 2838 ограничений (9,2%) и Исландия — 2482 ограничения (8,1%), которые, как и Швейцария, дублируют некоторые санкции ЕС.
Далее в десятке расположились Великобритания с 2204 санкциями (7,2%), Новая Зеландия с 1896 санкциями (6,2%), Австралия, которая ввела около 1694 ограничений (5,5%), и Япония — 1441 (4,7%).