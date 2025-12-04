Ричмонд
Названы дата и место новой встречи Уиткоффа и Кушнера с Умеровым

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять лидера, предприниматель Джаред Кушнер в четверг, 4 декабря, встретятся с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, передает The Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного представителя в американской администрации.

Источник: Reuters

По его словам, они увидятся в Майами (штат Флорида) для дальнейших переговоров.

В минувшие выходные во Флориде прошла встреча США и Украины. Делегацию республики возглавлял экс-министр обороны Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции бывшего главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. По данным СМИ, на встрече обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами.

2 декабря в Кремле прошли пятичасовые переговоры Уиткоффа и Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным. Они закончились без значительных успехов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остался территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

