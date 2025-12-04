Россиянам хотят выплачивать 13-ю пенсию: законопроект уже направлен в Госдуму

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о введении для пенсионеров дополнительной — 13 й — пенсии в конце года. Документ, как отмечает ТАСС, уже поступил в распоряжение парламентариев.
Предполагается внести поправки в закон «О страховых пенсиях», закрепив ежегодную выплату для граждан, получающих пенсию по старости. Размер доплаты планируется установить в объеме действующей страховой пенсии конкретного пенсионера, но не ниже 1,5 прожиточного минимума. Согласно пояснительной записке, в 2025 году такая выплата могла бы достигнуть примерно 22 875 рублей.
«Принятие этого законопроекта станет ярким примером того, как государственная политика может реально улучшать качество жизни людей старшего поколения», — заявил Миронов в комментарии агентству.
Он подчеркнул, что благодаря дополнительной выплате у пенсионеров появится больше возможностей подготовиться к Новому году и порадовать близких подарками.
Напомним, в 2026 году россиян также ждет повышение пенсий. В январе суммы проиндексируют сразу на 7,6%. При этом в апреле социальные выплаты поднимут отдельно — на 14,75%. Предполагается, что это позволит россиянам покупать больше товаров и услуг, несмотря на рост цен.