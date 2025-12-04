Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам хотят выплачивать 13-ю пенсию: законопроект уже направлен в Госдуму

Депутат Миронов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о введении для пенсионеров дополнительной — 13 й — пенсии в конце года. Документ, как отмечает ТАСС, уже поступил в распоряжение парламентариев.

Предполагается внести поправки в закон «О страховых пенсиях», закрепив ежегодную выплату для граждан, получающих пенсию по старости. Размер доплаты планируется установить в объеме действующей страховой пенсии конкретного пенсионера, но не ниже 1,5 прожиточного минимума. Согласно пояснительной записке, в 2025 году такая выплата могла бы достигнуть примерно 22 875 рублей.

«Принятие этого законопроекта станет ярким примером того, как государственная политика может реально улучшать качество жизни людей старшего поколения», — заявил Миронов в комментарии агентству.

Он подчеркнул, что благодаря дополнительной выплате у пенсионеров появится больше возможностей подготовиться к Новому году и порадовать близких подарками.

Напомним, в 2026 году россиян также ждет повышение пенсий. В январе суммы проиндексируют сразу на 7,6%. При этом в апреле социальные выплаты поднимут отдельно — на 14,75%. Предполагается, что это позволит россиянам покупать больше товаров и услуг, несмотря на рост цен.