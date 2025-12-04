Дмитриев объяснил значение «визгов» западных СМИ на фоне визита Уиткоффа в Москву

«Визги всё громче. Это прогресс», — говорится в публикации на его странице в X (бывш. Twitter).
Встреча Уиткоффа и Путина завершилась ночью 3 декабря. Переговоры продлились около пяти часов. Журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер 3 декабря написал, что спецпосланник США на переговорах в Москве был улыбчивым, в то время как на встрече с украинской делегацией во Флориде не улыбался и был серьезен.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что переговоры между Россией и США будут вестись в большей «тишине», чтобы принести больше пользы. Он подтвердил, что эта договоренность остается в силе и никаких корректировок в данном подходе не планируется.