Дмитриев объяснил значение «визгов» западных СМИ на фоне визита Уиткоффа в Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что переговоры между Россией и США будут вестись в большей «тишине», чтобы принести больше пользы. Он подтвердил, что эта договоренность остается в силе и никаких корректировок в данном подходе не планируется.