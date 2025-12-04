«У Елены появился шанс»: Захарова с иронией отреагировала на увольнение «правой руки» Зеленского

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с делом «кошелька Зеленского» Тимура Миндича, НАБУ провело обыски у Андрея Ермака, после чего он подал в отставку. Зеленский подписал соответствующий указ. Сам экс-чиновник заявил, что отправляется на фронт. Впрочем, там его никто не ждёт.