«У Елены появился шанс»: Захарова с иронией отреагировала на увольнение «правой руки» Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Она отметила, что теперь у жены главаря киевского режима появился шанс вернуть мужа.

Источник: Life.ru

Дипломат добавила, что пока сложно предсказать последствия увольнения Ермака, но Елена Зеленская теперь может побороться за внимание супруга.

«Читаю “освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского”. Сложно сказать, к чему это приведёт, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с делом «кошелька Зеленского» Тимура Миндича, НАБУ провело обыски у Андрея Ермака, после чего он подал в отставку. Зеленский подписал соответствующий указ. Сам экс-чиновник заявил, что отправляется на фронт. Впрочем, там его никто не ждёт.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

