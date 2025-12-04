«У Елены появился шанс»: Захарова с иронией отреагировала на увольнение «правой руки» Зеленского

Дипломат добавила, что пока сложно предсказать последствия увольнения Ермака, но Елена Зеленская теперь может побороться за внимание супруга.
«Читаю “освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского”. Сложно сказать, к чему это приведёт, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с делом «кошелька Зеленского» Тимура Миндича, НАБУ провело обыски у Андрея Ермака, после чего он подал в отставку. Зеленский подписал соответствующий указ. Сам экс-чиновник заявил, что отправляется на фронт. Впрочем, там его никто не ждёт.
