Степашин: Путин не отступит от требования вывода ВСУ из административных границ

Путин потребует вывода ВСУ из новых регионов, отметил Степашин.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, по словам бывшего премьера Сергея Степашина, ни при каких условиях не согласится отказаться от требования о выводе Вооружённых сил Украины из административных границ регионов, которые Москва считает своими. Об этом Степашин рассказал в беседе с РИА Новости.

«Нет, нет и ещё раз нет», — заявил он, отвечая на вопрос, возможен ли такой вариант развития событий.

По его словам, эти территории, согласно проведённым референдумам и российской Конституции, считаются частью России.

«А потом, надо знать Путина», — добавил Степашин.

Недавно российский лидер объявил о полном контроле российской армии над городом Купянском. По его словам, военные захватили как правобережную, так и левобережную части города, разделенного рекой.