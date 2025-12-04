Степашин: Путин не отступит от требования вывода ВСУ из административных границ

Президент России Владимир Путин, по словам бывшего премьера Сергея Степашина, ни при каких условиях не согласится отказаться от требования о выводе Вооружённых сил Украины из административных границ регионов, которые Москва считает своими. Об этом Степашин рассказал в беседе с РИА Новости.
«Нет, нет и ещё раз нет», — заявил он, отвечая на вопрос, возможен ли такой вариант развития событий.
По его словам, эти территории, согласно проведённым референдумам и российской Конституции, считаются частью России.
«А потом, надо знать Путина», — добавил Степашин.
Недавно российский лидер объявил о полном контроле российской армии над городом Купянском. По его словам, военные захватили как правобережную, так и левобережную части города, разделенного рекой.