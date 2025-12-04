Захарова: Уход главы офиса Зеленского открывает «шанс» для Елены Зеленской

Политтехнолог Владимир Петров, в свою очередь, считает, что Зеленский может к Новому году подать в отставку. Он предположил, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня, а в новогоднюю ночь президент Украины обратится к гражданам и заявит, что покидает свой пост.