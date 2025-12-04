Захарова: Уход главы офиса Зеленского открывает «шанс» для Елены Зеленской

Представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которого часто называли «правой рукой» Владимира Зеленского. По мнению Захаровой, это событие может предоставить Елене Зеленской возможность вернуть внимание своего супруга.
— Читаю «освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского». Сложно сказать, к чему это приведет, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
28 ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как антикоррупционные ведомства Украины пришли к нему с обыском.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук 2 декабря заявил, что Зеленский может уйти в отставку уже на этой неделе — причиной стал масштабный коррупционный скандал в киевском руководстве.
Политтехнолог Владимир Петров, в свою очередь, считает, что Зеленский может к Новому году подать в отставку. Он предположил, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня, а в новогоднюю ночь президент Украины обратится к гражданам и заявит, что покидает свой пост.