Кабинет стоматолога и маски публичных личностей: опубликованы новые кадры с острова Эпштейна

NYT: На острове Эпштейна были комнаты с масками и стоматологическим интерьером.

Источник: Комсомольская правда

Появились новые кадры с острова, принадлежавшего американскому миллиардеру и секс-преступнику Джеффри Эпштейну. Об этом информирует издание The New York Post. Ранее эти материалы не публиковались. На обнародованных кадрах запечатлены интерьеры комнат, напоминающих стоматологический кабинет, и помещения с масками, изображающими известных личностей, сказано в публикации.

«Эти новые изображения представляют собой тревожный взгляд на мир Джеффри Эпштейна», — цитирует издание конгрессмена Роберта Гарсию.

Напомним, в 2019 году в Нью-Йорке нашли мёртвым миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле «живым товаром» и педофилии. Сообщалось, что секс-преступник покончил с собой.

Также сообщалось, что британский принц Эндрю тайно состоял в переписке с секс-преступником Эпштейном. Позднее Эндрю был лишён титула.

Предполагается, что в не обнародованных файлах по делу Эпштейна могут фигурировать известные политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие.

