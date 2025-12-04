Кабинет стоматолога и маски публичных личностей: опубликованы новые кадры с острова Эпштейна

Появились новые кадры с острова, принадлежавшего американскому миллиардеру и секс-преступнику Джеффри Эпштейну. Об этом информирует издание The New York Post. Ранее эти материалы не публиковались. На обнародованных кадрах запечатлены интерьеры комнат, напоминающих стоматологический кабинет, и помещения с масками, изображающими известных личностей, сказано в публикации.
«Эти новые изображения представляют собой тревожный взгляд на мир Джеффри Эпштейна», — цитирует издание конгрессмена Роберта Гарсию.
Напомним, в 2019 году в Нью-Йорке нашли мёртвым миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле «живым товаром» и педофилии. Сообщалось, что секс-преступник покончил с собой.
Также сообщалось, что британский принц Эндрю тайно состоял в переписке с секс-преступником Эпштейном. Позднее Эндрю был лишён титула.
Предполагается, что в не обнародованных файлах по делу Эпштейна могут фигурировать известные политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие.