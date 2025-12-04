Трамп рассказал, как прошла встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Встреча президента России Владимира Путина с представителями главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошла хорошо, заявил сам американский лидер.
«Я могу сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным», — сказал он в беседе журналистам.
Напомним, переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялись в Кремле 2 декабря. На встрече также присутствовал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев. Беседа продолжалась почти пять часов.
После мероприятия помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин сообщил представителям Дональда Трампа, что Россия в чем-то согласна с американским планом по урегулированию украинского конфликта. При этом ряд предложений США вызывает критику со стороны РФ.