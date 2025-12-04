Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД: Венесуэла полностью контролирует свое воздушное пространство

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хил Пинто заявил, что страна полностью контролирует свою территорию и воздушное пространство, и ни одна сила не может это нарушить. Так он прокомментировал заявления США о закрытии неба над республикой.

Источник: Reuters

Выступая в аэропорту Майкетия перед вернувшимися мигрантами, глава МИД подчеркнул, что президент Николас Мадуро разрешил пролет самолету американской авиакомпании Eastern Airlines, который доставил из США 304 репатрианта. «Авиакомпании США, Венесуэлы, Колумбии и Панамы продолжают полеты в обычном режиме», — сказал он (цитата по ТАСС).

В среду в Каракас прибыли мигранты из США и Мексики. Всего с начала 2025 года на 94 рейсах в страну вернулись более 18 тыс. человек.

29 ноября президент США Дональд Трамп призвал авиакомпании, пилотов и «наркоторговцев» избегать воздушного пространства Венесуэлы и объявил, что в скором времени оно будет «полностью закрыто». Венесуэла расценила это как угрозу применения силы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше