Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву поставил Украину в сложное положение перед американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в эфире YouTube канала Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Эта встреча с Уиткоффом и Кушнером — это просто подготовка, чтобы поставить украинцев в положение, которое может потом помочь президенту Трампу настоять на своих условиях», — поделился Джонсон.
По его словам, главным препятствием для переговоров станет внутренняя политическая ситуация на Украине. Сейчас в стране заметны признаки кризиса власти, обострившегося после недавнего коррупционного скандала.
Он также отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский делает вид, будто ничего не произошло, и большинство западных стран, по его мнению, не возражает против такой позиции.
Напомним, 2 декабря прошли переговоры Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Сам же спецпосланник заявил, что Москва произвела на него впечатление и назвал её удивительным городом.
Сайт KP.PU опубликовал итоги переговоров.