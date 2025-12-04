Захарова раскрыла жене Зеленского плюсы увольнения Ермака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала сообщения об отставке Андрея Ермака, который долгое время считался важной фигурой в окружении Владимира Зеленского. По её словам, уход главы офиса президента может иметь неожиданные последствия внутри семьи украинского лидера.
Дипломат отметила, что подобные кадровые изменения вызывают вопросы о том, как дальше будет выстраиваться работа администрации Зеленского. При этом она подчеркнула, что освобождение Ермака от должности символически меняет расстановку сил вокруг президента.
Захарова добавила, что в таком раскладе у супруги Зеленского, Елены, появляется больше возможностей привлечь к себе внимание мужа.
«Сложно сказать, к чему это приведет, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась», — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об отставке Ермака. К слову, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это увольнение очередной попыткой Киева привлечь внимание.