Президент Венесуэлы рассказал о разговоре с Трампом

«Я получил телефонный звонок и говорил с президентом США Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне, даже был дружелюбным», — поделился Мадуро. Он добавил, что этот разговор поспособствует началу уважительного диалога между странами.
Венесуэльский лидер также отметил, что его страна стремится к миру, и приветствовал дипломатический диалог с Вашингтоном.
2 декабря агентство Reuters сообщало, что Трамп якобы потребовал от Мадуро покинуть страну в течение недели.
