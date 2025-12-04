Демократы опубликовали новые фото и видео с резиденции Эпштейна на острове

Как информирует газета, на обнародованных материалах запечатлено внутреннее убранство резиденции Эпштейна. Среди прочего были показаны помещения, одно из которых напоминает кабинет зубного врача, а также комната с масками, изображающими, как утверждается, известных публичных фигур.
Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия заявил, что эти кадры открывают пугающие детали частного мира преступного миллиардера. Политик также подчеркнул, что публикация новых изображений является важным условием для обеспечения полной прозрачности текущего парламентского расследования.
«Эти новые изображения представляют собой тревожный взгляд на мир Джеффри Эпштейна», — приводит издание слова конгрессмена от демократов Роберта Гарсии. Гарсия также подчеркнул, что публикация новых материалов необходима для обеспечения «прозрачности расследования».
Ранее сообщалось, что скандальные связи президента США Дональда Трампа с покойным миллионером Джеффри Эпштейном могут привести к досрочной отставке американского лидера. Напряжённость вокруг этой темы достигла пика, когда президент грубо прервал журналистку, задавшую ему вопрос об Эпштейне, потребовав её замолчать.