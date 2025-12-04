Условия для киевского режима в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта стали хуже, заявил президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома уточнил, что он предупреждал об этом власти Украины, упомянув его встречу с Владимиром Зеленским, которая проходила в конце февраля. По словам Трампа, украинская сторона должна были раньше соглашаться на договоренности.
«Тогда было время для урегулирования. Я думал, что-то время гораздо лучше подходило для урегулирования. Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», — сказал президент журналистам.
Он также отметил, что США больше не направляют свои средства для помощи киевскому режиму.
«Нас больше не грабят, как это было при Байдене, Байден раздавал всем все, что у нас было, раздавал наши ракеты и все, что они хотели получить бесплатно, он не понимал, что делает», — подчеркнул американский лидер.
Трамп также обратил внимание, что оружие для ВСУ покупает у США Североатлантический альянс. Глава государства добавил, что у него есть желание прекратить украинский конфликт.
Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведёт себя так, словно живёт «на другой планете», не понимая реальную ситуацию в украинской экономике и положение в зоне СВО. Он отметил, что власти Украины сейчас заняты другими вопросами.