«Визги всё громче»: Дмитриев объяснил реакцию западных СМИ на визит Уиткоффа в Москву

Дмитриев: Визги западных СМИ о визите Уиткоффа указывают на прогресс по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал реакцию западных СМИ, поддерживающих Украину, на визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Дмитриев отметил, что шумные публикации западных журналистов по поводу этого визита, по его мнению, свидетельствуют о продвижении в вопросе Украины.

«Визги все громче. Это прогресс», — написал глава РФПИ.

Ранее в Британии увидели разницу во внешнем виде Уиткоффа на переговорах с Киевом и РФ.

Напомним, в ночь со 2 на 3 декабря в Кремле состоялась почти пятичасовая встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. С российской стороны в переговорах также участвовали спецпредставитель президента по инвестиционно экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Сайт KP.PU опубликовал итоги переговоров.

