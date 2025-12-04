«Визги всё громче»: Дмитриев объяснил реакцию западных СМИ на визит Уиткоффа в Москву

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал реакцию западных СМИ, поддерживающих Украину, на визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом он сообщил в социальной сети X.
Дмитриев отметил, что шумные публикации западных журналистов по поводу этого визита, по его мнению, свидетельствуют о продвижении в вопросе Украины.
«Визги все громче. Это прогресс», — написал глава РФПИ.
Ранее в Британии увидели разницу во внешнем виде Уиткоффа на переговорах с Киевом и РФ.
Напомним, в ночь со 2 на 3 декабря в Кремле состоялась почти пятичасовая встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. С российской стороны в переговорах также участвовали спецпредставитель президента по инвестиционно экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.
Сайт KP.PU опубликовал итоги переговоров.