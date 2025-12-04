«Визги всё громче»: Дмитриев объяснил реакцию западных СМИ на визит Уиткоффа в Москву

Напомним, в ночь со 2 на 3 декабря в Кремле состоялась почти пятичасовая встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. С российской стороны в переговорах также участвовали спецпредставитель президента по инвестиционно экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.