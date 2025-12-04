Ричмонд
Рабский труд, избиения и беременность от поваров: Раскрыты ужасы проекта жены Зеленского по вывозу детей в Турцию

Проект жены Владимира Зеленского Елены «Детство без войны», в рамках которого несколько тысяч сирот из Днепропетровской области были вывезены в Турцию, столкнулся с серьёзными нарушениями и обвинениями в насилии. По итогу две девочки-подростка забеременели от турецких поваров в отеле. Об этом сообщили журналисты украинского агентства Слiдство.iнфо.

Источник: Life.ru

Организацией вывоза детей из Украины занимался миллионер Руслан Шостак. Всё началось в феврале 2022 года после обращения главы областной администрации Валентина Резниченко, который попросил обеспечить эвакуацию воспитанников интернатов.

В течение почти трёх лет дети проживали за границей. На страницах фонда публиковались фотографии и видеоролики, где они выглядели довольными, однако проверки омбудсмена выявили многочисленные нарушения. Два подростка 14 и 16 лет вернулись на Украину беременными от сотрудников турецких отелей, где они находились вместе с другими детьми. Обе уже родили и поступили в техникум.

Отчёт омбудсмена фиксирует систематическое принуждение и насилие. Дети в Турции сообщали о тяжёлой уборке, необходимости ухаживать за младшими и детьми с инвалидностью, а также о психологическом и физическом давлении со стороны воспитателей. Особенно много жалоб касалось учителя Александра Титова из Криворожской гимназии №  98, который мог кричать, запирать детей в комнатах или избивать. После проверки его понизили до учителя физкультуры, но он всё ещё остаётся в штате.

Нарушения были и со стороны сотрудников отеля. Девушки вступали в отношения с поварами, при этом некоторые воспитатели способствовали этим контактам. Мониторинговая миссия омбудсмена подчеркнула, что постоянный доступ персонала фонда к местам проживания и обучения создавал условия для возможного насилия и преступлений.

Помимо этого, детей заставляли участвовать в видеосъёмках для сбора средств: за отказ ограничивали питание и забирали планшеты. Проживание сопровождалось антисанитарией, переполненными комнатами и ограниченным доступом к воде и туалетам.

Ранее сообщалось, что массовое заражение детей гепатитом привело к бунту на Украине. Жители села Иза в Закарпатской области перекрыли автомобильную трассу и сожгли блокпост в знак протеста против введённого карантина.

