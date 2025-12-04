Рабский труд, избиения и беременность от поваров: Раскрыты ужасы проекта жены Зеленского по вывозу детей в Турцию

Организацией вывоза детей из Украины занимался миллионер Руслан Шостак. Всё началось в феврале 2022 года после обращения главы областной администрации Валентина Резниченко, который попросил обеспечить эвакуацию воспитанников интернатов.
В течение почти трёх лет дети проживали за границей. На страницах фонда публиковались фотографии и видеоролики, где они выглядели довольными, однако проверки омбудсмена выявили многочисленные нарушения. Два подростка 14 и 16 лет вернулись на Украину беременными от сотрудников турецких отелей, где они находились вместе с другими детьми. Обе уже родили и поступили в техникум.
Отчёт омбудсмена фиксирует систематическое принуждение и насилие. Дети в Турции сообщали о тяжёлой уборке, необходимости ухаживать за младшими и детьми с инвалидностью, а также о психологическом и физическом давлении со стороны воспитателей. Особенно много жалоб касалось учителя Александра Титова из Криворожской гимназии № 98, который мог кричать, запирать детей в комнатах или избивать. После проверки его понизили до учителя физкультуры, но он всё ещё остаётся в штате.
Нарушения были и со стороны сотрудников отеля. Девушки вступали в отношения с поварами, при этом некоторые воспитатели способствовали этим контактам. Мониторинговая миссия омбудсмена подчеркнула, что постоянный доступ персонала фонда к местам проживания и обучения создавал условия для возможного насилия и преступлений.
Помимо этого, детей заставляли участвовать в видеосъёмках для сбора средств: за отказ ограничивали питание и забирали планшеты. Проживание сопровождалось антисанитарией, переполненными комнатами и ограниченным доступом к воде и туалетам.
Ранее сообщалось, что массовое заражение детей гепатитом привело к бунту на Украине. Жители села Иза в Закарпатской области перекрыли автомобильную трассу и сожгли блокпост в знак протеста против введённого карантина.
