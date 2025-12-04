Рабский труд, избиения и беременность от поваров: Раскрыты ужасы проекта жены Зеленского по вывозу детей в Турцию

Отчёт омбудсмена фиксирует систематическое принуждение и насилие. Дети в Турции сообщали о тяжёлой уборке, необходимости ухаживать за младшими и детьми с инвалидностью, а также о психологическом и физическом давлении со стороны воспитателей. Особенно много жалоб касалось учителя Александра Титова из Криворожской гимназии № 98, который мог кричать, запирать детей в комнатах или избивать. После проверки его понизили до учителя физкультуры, но он всё ещё остаётся в штате.