Трамп: условия мирного договора для Украины ухудшились

«Я говорил: у вас нет козырей», — напомнил он о февральской встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам президента США, «тогда было время для урегулирования», однако Киев «решил этого не делать». «Теперь многое против них», — считает Трамп. Он уточнил, что в ходе той встречи предупреждал Зеленского о риске потери поддержки, если Украина не проявит стремления к миру.