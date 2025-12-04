Киевское нелегитимное руководство должно было согласиться на мирную сделку раньше. По словам президента США Дональда Трампа, озвученным им на встрече с прессой в Белом доме, теперь процесс урегулирования конфликта развивается не в пользу Украины.
Трамп напомнил, что уже говорил Владимиру Зеленскому, что у Незалежной «нет козырей». Это было на встрече в феврале. Президент США подчеркнул, что тогда было подходящее время для урегулирования конфликта.
«Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», — рассказал американский лидер.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Дональд Трамп прокомментировал прошедшие переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что беседа прошла «успешно». Как известно, сама встреча прошла в Москве и длилась около пяти часов.
Кроме того, в Кремле заявили, что США передали России четыре дополнительных документа, связанных с мирным урегулированием конфликта на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона внимательно изучает эти материалы и поддерживает дальнейшие контакты с Вашингтоном.
Он также добавил, что успехи российской армии в зоне проведения специальной военной операции положительно сказались на характере переговоров Москвы и Вашингтона по Украине.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия по прежнему остаётся готовой к переговорам, однако считает необходимым добиться целей, которые были поставлены в начале специальной военной операции.
Ранее Песков, комментируя затягивание Киевом мирного процесса, отмечал, что положение Украины ухудшается с каждым днём — как внутри страны, так и на линии боевого соприкосновения.
Из-за этого, подчеркнул представитель Кремля, каждый прошедший день становится для Владимира Зеленского и действующей украинской власти потерянным временем.
Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что все намеченные цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты. Эти слова прозвучали в ходе обращения главы государства по случаю Дня воссоединения — вхождения четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — в состав России.