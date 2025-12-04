Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро рассказал, что разговор с Трампом прошел в дружелюбном тоне

Тон разговора стал признаком возможного продвижения к более уважительному формату взаимодействия.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, беседа прошла спокойно и доброжелательно, что Мадуро расценивает как позитивный шаг в сторону восстановления контактов между странами.

Он отметил, что тон разговора стал признаком возможного продвижения к более уважительному формату взаимодействия. При этом Мадуро подчеркнул, что предпочитает не разглашать детали дипломатических контактов до тех пор, пока они не принесут ощутимых результатов.

Венесуэльский лидер выразил готовность к конструктивному диалогу с Вашингтоном и заявил о стремлении своей страны к мирному развитию. В завершение он подчеркнул важность дипломатии и взаимопонимания между государствами.

Ранее сообщалось, что США предложили гарантии безопасности президенту Венесуэлы Николасу Мадуро при условии, что он немедленно уйдет в отставку.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше