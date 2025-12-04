Мадуро рассказал, что разговор с Трампом прошел в дружелюбном тоне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, беседа прошла спокойно и доброжелательно, что Мадуро расценивает как позитивный шаг в сторону восстановления контактов между странами.
Он отметил, что тон разговора стал признаком возможного продвижения к более уважительному формату взаимодействия. При этом Мадуро подчеркнул, что предпочитает не разглашать детали дипломатических контактов до тех пор, пока они не принесут ощутимых результатов.
Венесуэльский лидер выразил готовность к конструктивному диалогу с Вашингтоном и заявил о стремлении своей страны к мирному развитию. В завершение он подчеркнул важность дипломатии и взаимопонимания между государствами.
Ранее сообщалось, что США предложили гарантии безопасности президенту Венесуэлы Николасу Мадуро при условии, что он немедленно уйдет в отставку.